Atalanta, Gosens: “Sassuolo? Contro il Milan ha dimostrato che può far male”

Robin Gosens , esterno sinistro dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima del match contro il Sassuolo. Queste le dichiarazioni: " Pensiamo al secondo posto . La gara di oggi è fondamentale per questo obiettivo e vogliamo vincere per forza”.

Se il Sassuolo può mettere in difficoltà l'Atalanta "Sicuramente, si tratta di squadra di valore sia a livello di gioco che per le loro qualità tecniche. Possono mettere in difficoltà chiunque e lo hanno dimostrato contro il Milan, ma noi dobbiamo pensare a giocare la nostra gara mettendo in campo le nostre qualità".