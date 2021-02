Assemblea di Lega Serie A, che bagarre! Rissa tra Preziosi e Campoccia

Assemblea di Lega Serie A, rissa tra Preziosi e Campoccia

Nervi tesi durante l’assemblea della Lega Serie A che si è svolta oggi a Milano. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, è andato in scena un duro confronto faccia a faccia tra Enrico Preziosi, presidente del Genoa, e Stefano Campoccia, avvocato e vicepresidente dell’Udinese, i quali sarebbero arrivati addirittura alle mani.

Dopo la brutta figura fatta dal calcio italiano in seguito alla lite di due giorni fa tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, oggi un altro episodio che probabilmente farà molto discutere. Il diverbio sarebbe scaturito da una discussione relativa al tema delle offerte dei fondi di private equity per la Media Company della Lega Serie A. Il patron del Grifone avrebbe chiesto spiegazioni a Campoccia (membro della commissione negoziale) sulla questione fondi (tema non presente nell’ordine del giorno) e gli animi si sarebbero subito scaldati, tanto che i due sono arrivati alle mani.

