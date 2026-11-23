Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Frosinone 5-1, così Amorim nel post-partita di 'Milan TV'

"Non siamo stati aggressivi all'inizio. Ma sono contento di come abbiamo capito cosa c'era da fare per vincere"

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: "Oggi è stato importante per capire che noi riusciamo ad adattarci ad ogni tipo di partita. Non bisognava preparare le giocate individuali oggi, bisognava portare la palla in avanti per cercare le combinazioni e andare in profondità per creare lo spazio. Sapevamo che al Frosinone piace pressare a uomo, i nostri tre attaccanti hanno fatto un bel lavoro nel creare lo spazio per la squadra".: "Nei primi cinque minuti loro hanno avuto un'occasione. Non siamo stati aggressivi all'inizio. Ma è un buon segnale che siamo riusciti a controllare le emozioni e poi segnare dopo due opportunità per l'avversario. Sono contento della squadra e di come abbiamo capito cosa c'era da fare per vincere la partita. Adesso pensiamo alla prossima. Una partita importantissima in Europa".: "Se vedete come tutti i ragazzi in panchina vivono la partita è un segnale molto bello. A Milanello non ci sono solo dei giocatori, tutti sono importanti a Milanello. È una famiglia. Dobbiamo continuare così. Sappiamo che avremo buoni momenti durante la stagione ma anche che avremo dei problemi. Ma è stata una serata bellissima. Non solo per i tifosi, i giocatori e per i dipendenti del club, ma anche per Fondazione Milan. È stato importante per noi regalare ai suoi ospiti una serata del genere. Adesso devono tornare più spesso a Milanello per vivere insieme altre serate come questa".