Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Diavolo, con questo successo per 5-1, ha toccato quota 27 punti in classifica e confermato il 4° posto
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Frosinone 5-1, così Amorim nel post-partita di 'Milan TV'Sulla partita: "Oggi è stato importante per capire che noi riusciamo ad adattarci ad ogni tipo di partita. Non bisognava preparare le giocate individuali oggi, bisognava portare la palla in avanti per cercare le combinazioni e andare in profondità per creare lo spazio. Sapevamo che al Frosinone piace pressare a uomo, i nostri tre attaccanti hanno fatto un bel lavoro nel creare lo spazio per la squadra".
"Non siamo stati aggressivi all'inizio. Ma sono contento di come abbiamo capito cosa c'era da fare per vincere"Sull'inizio un po' difficile: "Nei primi cinque minuti loro hanno avuto un'occasione. Non siamo stati aggressivi all'inizio. Ma è un buon segnale che siamo riusciti a controllare le emozioni e poi segnare dopo due opportunità per l'avversario. Sono contento della squadra e di come abbiamo capito cosa c'era da fare per vincere la partita. Adesso pensiamo alla prossima. Una partita importantissima in Europa".
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