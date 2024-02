Amarcord – Il Monza-Milan vinto di ‘corto muso’ grazie a Messias

(fonte: acmilan.com) Dal 18 febbraio al 18 febbraio. Un anno fa si giocava il primo confronto assoluto in Serie A tra Milan e Monza in casa brianzola, oggi la 25ª giornata di campionato propone lo stesso appuntamento. I sorprendenti biancorossi di Palladino erano ancora imbattuti nel 2023, mentre i rossoneri di Pioli stavano cercando di risollevarsi dopo un mese di gennaio complicato a livello di risultati. A risolvere la contesa fu un lampo di Junior Messias , protagonista della gara. Mentre Monza-Milan si avvicina al secondo atto della sua storia in massima serie, riviviamo il match precedente dalla prospettiva del fantasista brasiliano con il nostro Time Machine .

Una lunga trafila nelle categorie minori, poi la convincente annata al Crotone che gli ha permesso di realizzare il suo sogno. Quello di vestire la maglia del Milan, Club di cui è anche tifoso. L'approdo in rossonero è arrivato sul gong del calciomercato estivo 2021, il primo gol da milanista nell'importantissimo successo esterno contro l'Atlético Madrid (0-1 in Champions League), fino alla conquista dello Scudetto 2021/22, anche grazie ai suoi 5 gol e 2 assist in Serie A. L'impatto di Junior Messias al Milan è stato decisamente positivo. E i tifosi rossoneri hanno sempre apprezzato la sua umiltà e il suo atteggiamento, oltre alle indubbie doti tecniche. Qualche acciacco fisico ne aveva limitato parzialmente il contributo in avvio di stagione 2022/23, la sua seconda con la nostra maglia, ma a Monza era pronto per dare una mano alla squadra e risulterà decisivo.