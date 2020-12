Alessio: “Milan unica squadra che ha espresso dei valori”

Angelo Alessio sul campionato in corso e il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Angelo Alessio, ex collaboratore di Antonio Conte alla Juventus e in Nazionale, è intervenuto a TMW Radio e ha detto la sua sul campionato in corso, sottolineando che, ad esclusione del Milan, le altre big non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale e i loro valori: "Tranne il Milan, il campionato a mio avviso ancora non ha espresso i valori effettivi. Le migliori, però, credo siano già tutte lì davanti", ha dichiarato.