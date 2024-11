125 anni di Milan, gli eventi speciali: creata una maglia commemorativa

In occasione dei 125 anni del Milan , la società rossonera ha deciso di arricchire il programma di eventi, sia online che sociali, per consolidare il proprio legame con tutti i suoi tifosi in giro per il mondo e celebrare questo importante traguardo storico. Le celebrazioni raggiungeranno il culmine il 15 dicembre, quando, nel match contro il Genoa, la la squadra indosserà una maglia in edizione speciale, creata in collaborazione con PUMA e progettata con il coinvolgimento diretto dei tifosi. La stessa maglia verrà indossata anche dalla Squadra femminile in vista del Derby dell'8 dicembre.

Oltre a tutto ciò, il Club di via Aldo Rossi annuncerà i primi tre "Membri Eletti" della Hall of Fame presented by Emirates, per rendere omaggio a tre leggende che hanno contribuito a scrivere la storia del Milan. Per chiudere il tutto, ci sarà un esclusivo Dinner Gala ad invito che vedrà la partecipazione di stelle del passato, del presente e del futuro, uniti tutti insieme per festeggiare i 125 anni del Milan.