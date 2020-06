UEFA – Ceferin: “Tifosi allo stadio ad agosto? A metà luglio decideremo”

ULTIME NEWS – Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, nel corso della conferenza stampa per ratificare le decisioni prese in merito a Champions League ed Europa League, ha parlato di tante tematiche, fra cui anche la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio nel mese di agosto.

Ceferin ha detto: “Se dovessi rispondere oggi, direi di no, non ci saranno spettatori. Ma le cose cambiano velocemente, qualche mese fa non credevamo neanche di poter giocare. Non abbiamo ancora deciso, vedremo la situazione all’inizio di luglio e decideremo entro la metà del prossimo mese”.

