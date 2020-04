UEFA – C’è l’ipotesi di annullare la deadline del 2 agosto

NEWS DALL’ESTERO – Nelle scorse settimane la UEFA aveva stabilito che la data entro cui concludere i campionati nazionali, dovesse essere quella del 2 agosto.

Una tempistica che, vista la ancora grave situazione legata al Coronavirus, era parsa fin da subito troppo stringente. Ecco perché, secondo il Corriere della Sera, nelle stanze di Nyon (sede della UEFA), stanno già pensando di modificare e annullare questa deadline.

I vertici del massimo organo calcistico a livello europeo, studiando la possibilità di far riprendere i campionati e le coppe nazionali anche a settembre. Un ruolo importante in questa revisione delle idee iniziali lo starebbe giocando lo stop imposto dal governo al campionato francese: difficile, se non impossibile, mandare avanti la Champions League senza le squadre francesi ancora in gioco (PSG e Lione).

Nel frattempo, giunge la notizia, che il PSG sarebbe interessato ad un centrocampista del Milan. Per scoprire di chi si tratta, clicca qui >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓