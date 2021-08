Troyes-PSG 1-2: in gol Hakimi e Icardi, ma serve un super Keylor Navas

Inizia bene l'avventura del PSG in Ligue 1. La squadra di Pochettino soffre, ma batte il neopromosso Troyes: in gol Hakimi e Icardi

Inizia bene l'avventura del PSG in Ligue 1: la squadra di Pochettino soffre, ma batte il neopromosso Troyes con i gol di Hakimi e Icardi. Allo 'Stade de l'Aube' finisce 1-2. Partenza shock per i parigini, sotto dopo 9' per la rete firmata da El Hajjam. Keylor Navas è miracoloso in due occasioni e salva i suoi.