Al Leicester il Community Shield, Iheanacho punisce Guardiola: City KO

Il Community Shield , la Supercoppa d'Inghilterra, va al Leicester: battuto il Manchester City per 1-0 , decide un calcio di rigore di Iheanacho . Rodgers trionfa e Guardiola perde la seconda finale consecutiva dopo quella di Champions League.

Tante le assenze, soprattutto per la squadra di Guardiola. Mancavano, infatti, i vari Stones, de Bruyne, Gabriel Jesus ed Ederson, dopo gli impegni estivi con le proprie nazionali. Ottima partenza del Leicester, che sfiora il gol a più riprese. Mahrez spaventa per la prima volta Schmeichel al 20'. Sul tramonto del primo tempo l'occasione migliore per le 'Foxes': Vardy calcia a botta sicura, ma Steffen devia miracolosamente sul palo.