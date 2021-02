Totti, la Figc apre fascicolo sulla sua agenzia. Quella frase su Tonali…

Figc, aperto un fascicolo sull’agenzia di Totti

Problemi per Francesco Totti. La FIGC, infatti, ha aperto un fascicolo relativo alla Ct10, agenzia di scouting fondata dall’ex capitano della Roma. L’Associazione italiana agenti ha presentato un esposto secondo il quale Totti eserciterebbe l’attività di procuratore senza averne la possibilità.

Ricordiamo che tempo fa Totti, in una diretta su Instagram, aveva parlato di Sandro Tonali, che all’epoca giocava nel Brescia: “Tonali mi piace, cercherò subito di prenderlo. Se è sveglio viene da me, se dorme in piedi invece no”. La frase, ovviamente non fece piacere a Beppe Bozzo, procuratore del centrocampista del Milan

Francesco Totti ha comunque rilasciato delle dichiarazioni in questi minuti ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Ecco cosa ha detto: "Ribadisco come già precisato il 18 agosto 2020 che non esercito l'attività di agente sportivo, ma svolgo esclusivamente l'attività di scouting in conformità a tutte le disposizioni previste dalla legge, nonché dai regolamenti Figc e Coni. Diffido chiunque dal persistere in strumentalizzazioni contenenti approssimazioni e imprecisioni riguardo la mia attività, riservandomi ogni iniziativa".