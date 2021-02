Milan, Raiola: “Donnarumma deve essere lasciato in pace. Su Ibra..”

Milan, Raiola sul rinnovo di Donnarumma

Intercettato dai giornalisti presenti all’esterno di Palazzo Parigi a Milano, il noto procuratore Mino Raiola non si è voluto sbilanciare a proposito del rinnovo di Gigio Donnarumma, ma si è limitato ad un commento su quanto sta facendo in stagione il portiere classe 1999. “Sul rinnovo non dico nulla. Donnarumma sta andando molto bene. Ibrahimovic? Benissimo”, le poche parole dell’agente italo-olandese.

All’uscita, però, Raiola ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto importanti: “Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E così sarà per sempre”.

Su Ibrahimovic: “Se mi ha stupito? A me non stupisce niente, ho detto che l’unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato”.

Sul gesto dopo il gol: “Questo lo devi chiedere a lui, sono registrati con brevetto. Non so quali siano le sue intenzioni, ma è uno che migliora tutti, è altruista e serviva al Milan per tornare al posto dove doveva andare. Lo hanno capito, sono contentissimo per lui, per il Milan e per i tifosi del Milan. Zlatan a Sanremo? Lui è sempre stato così, qualcuno che se ne sta accorgendo adesso”.

