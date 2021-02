Calciomercato Milan – Esperienza e affidabilità: ecco il vice Donnarumma

Calciomercato Milan – Caccia al vice Donnarumma

In vista della prossima stagione, il Milan avrebbe intenzione di prendere un nuovo portiere come vice di Gigio Donnarumma. Il quadro dei portieri è infatti molto delicato in casa rossonera e la situazione va tenuta sotto controllo costantemente. Da una parte la dirigenza rossonera sta battagliando a suon di offerte e controfferte per riuscire a convincere l’entourage di Donnarumma a firmare il nuovo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Dall’altra emergono indiscrezioni su un possibile vice del classe 1999 a partire dalla prossima stagione.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il portiere della Roma Antonio Mirante, 38 anni il prossimo 8 luglio, potrebbe cambiare squadra la prossima stagione visto i tentennamenti del club giallorosso circa un suo prolungamento del contratto. Secondo la rosea sull’estremo difensore ex Parma ci sarebbe appunto il Milan. Il club rossonero cerca un portiere di affidabilità ed esperienza che copra le spalle a Gigio Donnarumma.

Tuttavia, non va dimenticato che il Milan ha in rosa un portiere con più o meno le stesse caratteristiche (età ed esperienza): Ciprian Tatarusanu. Quest’ultimo svolge all’interno dello spogliatoio lo stesso ruolo che andrebbe a ricoprire Mirante. Il portiere romeno, dopo la deludente prova contro la Roma in campionato ad inizio stagione, si è ampiamente rifatto in alcune gare di Europa League e Coppa Italia dove è stato protagonista di ottime partite. L’ex Lione e Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2023. Dunque, a meno che chiederà di essere ceduto, difficilmente lascerà il Milan la prossima stagione.

Mirante, però, potrebbe prendere il posto di Antonio Donnarumma. Sì, perché se il Milan ha tutta la volontà di rinnovare il contratto di Gigio, per quanto riguarda il fratello classe 1990 il discorso è diverso. Se queste indiscrezioni fossero confermate, allora Mirante potrebbe essere preso seriamente in considerazione, arrivando in rossonero per giocarsi le sue chance come vice Donnarumma. Attendiamo, dunque. Certo è che la priorità oggi è quella del rinnovo del numero 99 rossonero. Nient’altro.

Calciomercato Milan – Pessina e la percentuale che spetta ai rossoneri