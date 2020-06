Top 11 calciatori in scadenza nel 2021: ci sono Donnarumma e Calhanoglu

ULTIME NEWS – Transfermarkt, portale specializzato in valutazioni sui calciatori e in statistiche varie riguardanti il mondo del calcio, ha stilato la top 11 dei calciatori in scadenza nel 2021 che attualmente giocano nella Serie A italiana e che non hanno ancora rinnovato il contratto con le attuali società. Leggendo la squadra schierata con un 4-3-1-2, troviamo anche due giocatori del Milan: Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Ecco l’11 completo:

Donnarumma

Hysaj

N’Koulou

Maksimovic

Castagne

De Roon

Tonali

Calhanoglu

Zielinski

Milik

Higuain

Oltre alle situazioni che riguardano Donnarumma e Calhanoglu, il Milan deve respingere gli attacchi del PSG per avere Ismael Bennacer. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>

