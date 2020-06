MERCATO MILAN – Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, non c’è stato alcun colloquio tra il PSG e Ismael Bennacer. Il regista algerino del Milan non risulta in vendita e per il club rossonero rimane incedibile. Per la mediana, tuttavia, i rossoneri pensano sempre con più insistenza a Florentino Luis del Benfica: ecco le ultime sul talento classe 1999.

