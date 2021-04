SuperLega, passo indietro anche di JP Morgan: “Valutato male l’accordo”

JP Morgan Chase, istituto bancario che avrebbe dovuto finanziare la SuperLega, ha fatto dietrofront. Ecco cosa ha detto un suo portavoce

Soltanto qualche giorno fa JP Morgan , nota banca d'affari statunitense, aveva confermato la volontà di finanziare la SuperLega . L'istituto bancario avrebbe messo sul piatto la cifra 'monstre' di 3,5 miliardi di euro per il nuovo torneo europeo infrasettimanale fondato da 12 club . Tra cui, per l' Italia , c'erano Juventus , Inter e Milan .

La SuperLega, però, è naufragata nel breve volgere di 48 ore. Pertanto, adesso, anche JP Morgan ha voluto fare un passo indietro. «Abbiamo chiaramente valutato male come questo accordo sarebbe stato considerato dalla comunità calcistica in generale e come potrebbe avere avuto un impatto su di essa nel prossimo futuro. Impareremo da tutto questo».