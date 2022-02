SuperLega: Juventus, Barcellona e Real Madrid puntano al suo rilancio

La SuperLega non sarebbe stata accantonata. Nelle ultime ore, Andrea Agnelli avrebbe riallacciato i contatti con Barcellona e Real Madrid

Nel corso della passata stagione tenne banco per qualche giorno la clamorosa notizia legata alla nascita di una nuova competizione europea, la SuperLega . Nelle ultime ore, come riportato da The Telegraph, Andrea Agnelli , Presidente della Juventus, avrebbe riallacciato i contatti con Barcellona e Real Madrid per tornare a parlare del progetto accantonato.

Il nuovo piano, che dovrebbe essere svelato il 3 marzo, in concomitanza dell'evento FT Business of Football Summit, prevedrebbe una nuova competizione con regole più morbide rispetto alla precedente. Infatti, non ci sarebbero più club aventi di diritto l'accesso alla manifestazione. Bensì il tutto dipenderà dalla posizione in classifica nei rispettivi campionati.