Supercoppa Europea, finita Real Madrid-Eintracht Francoforte: il risultato

Un altro successo europeo per Carlo Ancelotti, un'altra Supercoppa Europea: è finita 2-0 Real Madrid-Eintracht Francoforte stasera. Quinto successo nella competizione per le Merengues, che raggiungono proprio il Milan e il Barcellona, squadre che ne hanno vinte di più. Ancelotti si conferma re di coppe e macchina da vittorie in Europa, con risultati straordinari. La partita è stata combattuta nel primo tempo, quando i tedeschi hanno rischiato anche di passare in vantaggio. In chiusura di primo tempo è arrivato il primo gol di David Alaba, austriaco classe 1992 che ha insaccato a porta vuota. Nel secondo tempo è arrivato il classico gol di Karim Benzema a chiudere il discorso.