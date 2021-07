Shock in Premier League: arrestato un calciatore per pedofilia

Un calciatore, anche molto famoso, di Premier League sarebbe stato arrestato la scorsa settimana. L'Everton ha sospeso un suo tesserato ...

Sui media inglesi, in queste ore, sta facendo grande scalpore una notizia che, se confermata, avrebbe veramente del clamoroso, oltre che dell'orribile. Venerdì sera un calciatore che gioca in Premier League , infatti, sarebbe stato arrestato nella contea della Grande Manchester.

Un indizio può arrivare dall'Everton, ex club di Carlo Ancelotti. I 'Toffees', infatti, hanno comunicato, senza fare nomi né fornendo alcun dettaglio, di aver sospeso un suo calciatore in attesa degli esiti di un'indagine di Polizia. "Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento” ha dichiarato l’Everton in una nota.