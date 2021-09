Serie B, ufficiale l’esonero di Di Carlo. Pronto Brocchi | News

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, sarà il nuovo tecnico del Vicenza. Esonerato Domenico Di Carlo

Nuova avventura per Christian Brocchi. L'ex giocatore e tecnico del Milan, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà il nuovo allenatore del Vicenza. La società veneta, infatti, ha esonerato Domenico Di Carlo. Ecco il comunicato: "a Società LR Vicenza comunica che in data odierna si è interrotto il rapporto con Domenico Di Carlo, quale Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l'Allenatore in seconda Claudio Valigi, il Preparatore Atletico Lorenzo Riela e il Collaboratore Tecnico-Match Analyst Martino Sofia. La Società desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l'impegno, la passione e l'attaccamento ai colori biancorossi. Di Carlo è e sarà per sempre una bandiera di questo Club, per quanto dimostrato dapprima come giocatore sul campo e poi come allenatore in questi due anni".