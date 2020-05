Serie A – Si riparte, ma il piano B di Gravina non piace ai club

ULTIME NEWS – La Serie A come è ormai ben noto, ripartirà e proverà a concludere “normalmente” le restanti 124 partite che mancano per concludere il torneo. Ma come dichiarato anche da Gabriele Gravina (Presidente della FIGC), oltre al piano A, c’è anche un piano B.

L’alternativa in caso di nuovo stop delle partite è quella dei playoff e dei playout. In caso in cui anche questa soluzione non dovesse andare bene, ci sarà la cristallizzazione della classifica basata su alcuni fattori come: media punti/partita, differenza casa-trasferta, calendario che ti aspetta, differenza reti, gol fatti, distanza dal traguardo. La classifica in questo caso, verrebbe stilata da un algoritmo apposito. A riportare le notizie è La Gazzetta dello Sport, che scrive anche, dell’ipotesi playoff e playout che non piace ad almeno 15 club su 20. La decisione finale sui piani alternativi, arriverà il prossimo 8 giugno, poiché le regole vanno fissate prima della ripartenza.

