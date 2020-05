Calciomercato Milan – Il rinnovo di Ibra l’incognita più grande

MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, in casa Milan il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic rimane l’incognita più grande. Lo avevamo lasciato a qualche giorno fa mentre sfrecciava in strada con la sua moto, dopo aver fatto una gita al lago con l’amico Calhanoglu. Ora lo svedese è rientrato a Stoccolma da qualche giorno, dove ha riabbracciato la sua famiglia e in attesa di potersi tornare ad allenare, dal momento che la lesione al soleo del polpaccio lo terrà fuori almeno ancora una ventina di giorni.

L’indomani dello stop ha cominciato subito le terapie, dimostrando immediatamente una gran voglia di tornare a correre e respirare calcio. Di certo l’atteggiamento da professionista non ci stupisce. Resta, invece, da definire sempre il suo futuro, sempre che non sia già stato deciso ma ancora non comunicato. Lui, intanto, “gioca” con alcuni post sui social: ecco l’ultimo in favore dell’Hammarby>>>

