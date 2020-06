Serie A – Rebus contratti, entro martedì l’accordo? I dettagli

ULTIME NEWS – Ieri i 20 club di Serie A si sono riuniti in conference call con i dirigenti della Lega al fine di cercare un’intesa circa il prolungamento dei contratti dei calciatori in scadenza al 30 giugno.

Fra domani e martedì, stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, dovrebbe essere ratificato ufficialmente il prolungamento degli accordi fino al 31 agosto. Tutte le parti in causa, firmeranno l’accordo, che non prevederà aumenti di stipendio per i mesi “extra”. Gli unici che potrebbero chiedere un’integrazione sono i calciatori in scadenza che non hanno ancora depositato un contratto per la prossima stagione, ma non lo faranno probabilmente e sottoscriveranno un nuovo contratto bimestrale con l’attuale società in cui sono in forza.

