Serie A – Partite in chiaro: a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità

SERIE A NEWS – Se ne parla già da diverso, e finalmente si arriverà alla conclusione della vicenda che riguarda alcune partite di Serie A trasmesse in chiaro.

Come scritto in mattinata dal Corriere della Sera, queste sono ore decisive per il raggiungimento dell’accordo fra tutte le componenti (Lega Serie A, Sky e Dazn). Il Ministro Vincenzo Spadafora, ha inviato una lettera alla Lega Serie A per chiedere di ratificare l’accordo con i broadcaster per la trasmissione su TV8 di Atalanta-Sassuolo e sul canale YouTube di Dazn di Verona-Cagliari, oltre alla riduzione degli embarghi per gli highlights. Da via Rosellini hanno risposto che è necessario un intervento normativo del Governo stesso. Intervento, che non dovrebbe tardare ad arrivare.

