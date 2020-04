Serie A – Oggi assemblea di Lega: calendario e taglio stipendi i nodi

ULTIME NEWS – È prevista per quest’oggi l’ennesima riunione in videoconferenza fra tutti i club di Serie A. I punti all’ordine del giorno su cui si andrà a discutere sono tanti, ma quelli che destano più interesse, sono sicuramente la compilazione di un eventuale calendario per terminare la stagione 2019/2020, e la questione del taglio degli stipendi ai calciatori.

Lo scontro fra la Lega è l’AIC (associazione italiana calciatori) è aspro su entrambe i fronti. I ragionamenti che vengono fatti su una possibile ripresa del campionato restano di fatto nel campo delle ipotesi, perché nessuno sa con certezza, se e quando verrò sconfitto il Coronavirus. Resta il fatto però che alcuni club spingono per l’annullamento del torneo, mentre altri vogliono tornare a giocare al più presto.

La questione stipendi invece è ancora più complicata. La Juventus è l’unica squadra ad aver già trovato una soluzione al riguardo, altre squadre invece (vedi Inter e Cagliari), hanno intrapreso discorsi simili con i tesserati senza arrivare, fino a questo momento, ad un accordo. Ma il vero nodo rimane la formula: sospensione, ossia quattro mesi di stipendio verrebbero pagati solo a fine stagione, una dilazione per aiutare le casse delle società nell’immediato, o taglio, e quindi i giocatori rinuncerebbero definitivamente ad una cifra? Insomma, c’è da trovare al più presto una quadra perché il rischio che alla fine debba intervenire la Federcalcio, è alto.

Nel frattempo oggi il Milan commemora la scomparsa di un grande ex del passato. Per scoprire di chi si tratta, clicca qui >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android