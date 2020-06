Serie A – Napoli, Gattuso ringhia e allontana Lozano dall’allenamento

NAPOLI NEWS – Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, avrebbe allontanato Hirving Lozano dall’allenamento di ieri.

Il motivo, da quanto filtra, pare essere la poca voglia e poca concentrazione del messicano durante gli esercizi proposti dal tecnico. Gattuso non ha gradito l’atteggiamento di Lozano, e lo ha mandato anzitempo sotto la doccia. Il Napoli deve prepararsi al meglio alla finale di domani di Coppa Italia contro la Juventus, e Gattuso cura tutti i minimi dettagli. Caso analogo a questo di Lozano, è avvenuto lo scorso febbraio con Allan.

