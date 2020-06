Serie A, metà dei club non prevede il rimborso degli abbonamenti

SERIE A NEWS – Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, almeno la metà delle società di Serie A, non rimborserà gli abbonamenti a coloro che, ad inizio stagione, lo avevano sottoscritto.

Come spiegato dal quotidiano romano, spesso e volentieri, negli abbonamenti è inserita una clausola che esclude il diritto al rimborso. Quasi tutti i club però, stanno valutando il da farsi per risolvere la situazione. Fra le soluzioni possibili ci sono i voucher, gli sconti e le prelazioni per l’anno prossimo (o per il 2021-2022 se non si potesse ripartire con il pubblico), per un buono di pari importo.

