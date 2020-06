Serie A – La norma sulla quarantena per ora non cambia

ULTIME NEWS – Come scritto dal Corriere della Sera, il ministro della salute Roberto Speranza e il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, si sono incontrati per parlare e discutere di un importante tema che riguarda la Serie A: la quarantena in caso di positività di un membro del gruppo squadra.

Il ministro Speranza ha ribadito che per ora la regola che prevede che in caso di un nuovo positivo tutta la squadra debba andare in quarantena, non cambia. Fra una decina di giorni, quando magari la curva dei contagi si sarà abbassata ulteriormente, Gravina proverà a far ammorbidire tale legge.

