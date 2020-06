5 giugno 1955: Genoa-Milan, a Marassi finisce 0-8 per i rossoneri

MILAN NEWS – Ben 65 anni fa, il Milan inflisse al Genoa la sconfitta casalinga più ampia di sempre per la squadra ligure.

A Marassi quel giorno, i rossoneri di Héctor Puricelli (che nel corso della stagione prese il posto dell’esonerato Bela Guttmann) si imposero con un netto 0-8 sugli uomini di Ermelindo Bonilauri (al debutto sulla panchina del Grifone). Era la terz’ultima partita del campionato 1954/1955 che il Milan vinse davanti all’Udinese e alla Roma. Le reti del Diavolo furono siglate da Gunnar Nordahl (tripletta), Juan Alberto Schiaffino e Amleto Frignani (doppietta), e da Nils Liedholm. I rossoneri condussero in testa per quasi tutto il campionato e vinsero il campionato con 4 punti di vantaggio. Nonostante il secondo posto in classifica, l’Udinese quell’anno venne retrocessa per illeciti sportivi. Stessa sorte toccò al Catania, che si classificò a metà classifica.

