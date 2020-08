Serie A – Juventus campione senza avere i numeri migliori: ecco il dato

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – La Juventus ha vinto il campionato 2019/2020 senza avere né la miglior difesa e né il miglior attacco.

Come scrive il portale Opta, era dalla stagione 2003/2004 che questo non accadeva, ossia da quando il Milan di Carlo Ancelotti vinse lo scudetto quell’anno non avendo le migliori statistiche. In questa stagione, gli uomini di Maurizio Sarri hanno vinto il titolo avendo il quinto miglior attacco e la terza miglior difesa.

E a proposito di record e statistiche, il Milan ha segnato ben 35 gol da dopo il lockdown. Nessuno in Europa ha fatto meglio. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓