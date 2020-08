Milan, 35 gol post lockdown: nessuno ha fatto meglio in Europa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelle 12 gare realizzate in campionato post lockdown, il Milan ha segnato la bellezza di 35 reti. Un dato davvero significativo che sottolinea la crescita esponenziale di una squadra che prima della pandemia soffriva enormemente in zona offensiva, segnando poco pur creando ottime occasioni da gol. Il dato è il migliore non solo in Italia ma anche in tutti i principali campionati europei. Con 35 gol in 12 partite la media è quasi di 3 reti ogni 90 minuti: chapeau a mister Pioli e la sua squadra.

