Serie A – Juventus campione d’Italia: è il 36° Scudetto

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS – Con la vittoria all’Allianz Stadium contro la Sampdoria (2-0, gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi), si spengono definitivamente, nonché aritmeticamente, le chance delle inseguitrici. La Juventus è Campione d’Italia: i bianconeri festeggiano il 36° Scudetto della loro storia, al netto dei due revocati per lo scandalo Calciopoli.

Per Maurizio Sarri si tratta del primo trofeo in Italia: il secondo della sua carriera, dopo il successo in Europa League la scorsa stagione con il Chelsea. Si tratta di un trionfo particolare per la Juve, in un anno tutt’altro che felice per l’Italia ed in generale per il mondo, a causa della pandemia CoVid-19. Nel post-lockdown le inseguitrici, su tutte la Lazio, hanno fallito parecchi impegni, lasciando campo (e punti) alla Juventus che trionfa per la nona volta consecutiva.

Anche la Juventus, va detto, ha lasciato parecchi punti per strada. Addirittura pochi giorni fa, in casa dell’Udinese, ha fallito il primo match-point Scudetto perdendo contro i friulani all’ultimo minuto. Stavolta Sarri e la Juve non falliscono, e si aggiudicano il titolo.

