Serie A – Giocare o fermarsi? Ecco le posizioni di tutti i club

ULTIME NEWS – Il grande tema su cui si disquisisce di questi tempi in Lega Serie A è quello se (e quando) riprendere a giocare il campionato 2019/2020 oppure fermarlo in maniera definitiva. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che sarà l’evolversi della pandemia Coronavirus a dettare i tempi dell’eventuale ripresa. Intanto i club continuano a litigare fra di loro: c’è chi ha ancora obiettivi da raggiungere spinge per andare avanti, e chi, vorrebbe lo stop immediato. Il quotidiano romano prova a fare una sorta di schieramento. Vediamo nel dettaglio:

Club pensano che la stagione sia finita – Milan, Inter, Torino, Brescia, Genoa, Sampdoria, Bologna e SPAL.

Club che non si schierano e che attendono sviluppi – Juventus e Udinese.

Club che spingono per tornare a giocare – Lazio, Napoli, Cagliari, Atalanta, Roma, Fiorentina, Verona, Parma, Sassuolo e Lecce.

