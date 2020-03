Albertini: “Ibrahimovic? Ha creato emozioni. Può ancora giocare in A”

NEWS MILAN – Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, che non dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club rossonero.

“Ibrahimovic? Lo sport è emozione, il Milan sembrava una pozza d’acqua e Zlatan è stato il sasso gettato nello stagno. Ha creato emozioni – sottolinea Albertini -. E ha dimostrato che può ancora giocare in Serie A, magari non tutte le partite, ma questo conta poco”. Intanto Elliott non vende il Milan. Le ultime, continua a leggere >>>

