Serie A – Ecco il nuovo piano per la ripartenza: le date

NEWS SERIE A – Come riporta il Corriere della Sera, la Serie A, ha messo giù un nuovo piano per la ripresa del campionato. Entro domani, salvo sorprese, dovrebbe arrivare l’ok del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) per gli allenamenti di squadra a partire da lunedì 18 maggio.

I piani della Lega Serie A prevedono che si possa tornare a disputare le partite fra il 7 e il 14 giugno, chiudendo il torneo entro la fine di luglio, per poi lasciar spazio in agosto a Champions League ed Europa League.

Nel frattempo sono arrivate le parole di Silvio Berlusconi in merito alla riprese delle attività nel mondo del calcio. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓