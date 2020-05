Serie A – Diritti TV, Sky non pagherà l’ultima rata: è scontro

ULTIME NEWS – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri sera Sky avrebbe inviato una lettera alla Lega Serie A per ribadire che non pagherà la sesta ed ultima rata dei diritti TV relativi alla stagione 2019/2020.

Sky sottolinea il fatto di non aver ricevuto controproposte da parte della Lega. Lo scontro è vicino visto che 19 club su 20 hanno già emesso fatturazione e chiederanno il rispetto dei contratti in essere. Questo tema, sarà trattato nell’assemblea prevista per mercoledì 13 maggio, che si terrà in videoconferenza fra i Presidenti del club di Serie A.

