Serie A – De Siervo: “Non giocare vuol dire perdere i nostri campioni”

ULTIME NEWS – L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, intervistato da La Repubblica, ha parlato della possibile ripresa del campionato e dei danni che provocherebbe un’eventuale non ripartenza.

Queste le parole di De Siervo: “Non giocare significherebbe diventare terreno di conquista per i club stranieri, che verrebbero a comprare a prezzo di saldo i nostri campioni. Questo è uno dei motivi principali per cui la Serie A deve riprendere.”

