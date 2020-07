Serie A – De Laurentiis: “Con la FIGC lavoriamo a playoff e playout”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto telefonicamente nel corso della presentazione del libro ‘Interrompo dal San Paolo’ spiegando il motivo per cui la FIGC, starebbe pensando a un cambio di regolamento per il campionato di Serie A e per l’assegnazione del titolo oltre che per decidere le retrocesse.

De Laurentiis ha dichiarato: “Spero di riuscire a vincere uno Scudetto con il Napoli nei prossimi anni, ma non è facile. Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei playoff e dei playout per tentare di spezzare il dominio della Juventus degli ultimi 9 anni”. A riportare le notizie sono i colleghi de Il Mattino.

