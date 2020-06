Serie A – Alla ripartenza vedremo meno cartellini e meno proteste

SERIE A NEWS – Secondo uno studio condotto dall’Università di Reading in collaborazione con la Otto Beishem School of Managment di Düsseldorf, nelle restanti partite di Serie A, vedremo meno ammonizioni e meno espulsioni.

Il motivo è facile: l’impatto dell’ambiente e del tifo sulle prestazioni di giocatori e arbitri sarà decisivo in questo senso. Il così detto fattore campo verrà non sarà più importante e influente (come dimostrano i risultati in Bundesliga), e questo potrebbe favorire meno aggressività nel gioco e meno proteste con i direttori di gara. Il protocollo per la ripartenza prevede di mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo dagli arbitri. Lo studio ci dice che, nelle 103 gare senza pubblico disputate in Italia (serie A, B e C) dal 2002/2003 a oggi, si riscontra un netto calo dei cartellini gialli, soprattutto a carico delle squadre ospiti. Da una media di 2,40 a partita, si passa a 2.

Il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli ritiene che la pressione del pubblico incida soprattutto sul comportamento dei calciatori. A tale proposito ha dichiarato: “Il pubblico viene definito l’uomo in più non per caso. Sicuramente influisce sulla tensione dei giocatori, che possono diventare più nervosi e quindi più fallosi”.

