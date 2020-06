Serie A – L’alternativa si chiama algoritmo, bocciati i playoff e i playout

ULTIME NEWS – Come riportato questa mattina dal quotidiano La Stampa, i club di Serie A, avrebbero avallato l’ipotesi dell’algoritmo, e dunque della conseguente cristallizzazione della classifica, in caso di nuovo stop del campionato dopo la ripresa prevista per il 20 giugno.

L’ipotesi di disputare playoff e playout è stata ormai bocciata e accantonata. Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, spinge tanto per una soluzione alternativa chiara in caso in cui non si riesca a portare al termine il torneo. Il ragionamento di Gravina è chiaro: se ci sarà un altro stop, quasi sicuramente arriverà nel corso di una giornata di Serie A, visto che si giocherà quasi tutti i giorni con turni spalmati fino a 96 ore. Alla luce di questo, è necessario applicare un correttivo matematico alla semplice media-punti in caso di nuova sospensione. Niente playoff o playout dunque.

