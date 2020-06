5 giugno 1960: l’ultima partita di Schiaffino con il Milan

MILAN NEWS – Il 5 giugno del 1960, esattamente 50 anni fa, il Milan giocava contro l’Atalanta l’ultima gara della stagione.

In quell’occasione, a Bergamo, scese in campo per l’ultima volta con la maglia rossonera Juan Alberto Schiaffino. Quel match terminò 0-0, e il Milan allenato dall’accoppiata Luigi Bonizzoni e Giuseppe Viani, chiuse al terzo posto in classifica dietro la Juventus e la Fiorentina. Schiaffino, con il Milan, ha giocato per 6 stagioni, giocando 171 partite segnando 60 gol. Con il Diavolo ha vinto 3 Scudetti. La carriera di Schiaffino proseguì per altre 2 stagioni alla Roma. Fra i grandi successi del campione uruguaiano, c’è anche il Mondiale vinto in Brasile con la sua nazionale nel 1950.

