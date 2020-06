Serie A – 127 giocatori rischiano di non poter giocare dopo il 30 giugno

ULTIME NEWS – La problematica dei calciatori, il cui contratto con i loro club scade il 30 giugno, è ancora tutta da risolvere e regolamentare.

Come scrive questa mattina il quotidiano Il Giornale, sono 127 i giocatori che attualmente hanno tale problematica in Serie A. In questi 127 sono compresi anche coloro il cui prestito scade sempre alla fatidica data del 30 giugno, o che sono già stati venduti ad altre squadra dopo quel giorno (vedi per esempio Kulusevski, Petagna o Rrahmani). Urgono delle norme per scongiurare un caos. I club ora dovranno correre contro il tempo per prolungare temporaneamente gli accordi, e non stravolgere le rose. Serve una soluzione entro 25 giorni.

