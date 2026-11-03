Una nuova, suggestiva avventura all'orizzonte per una vecchia e discussa conoscenza del calcio italiano e rossonero. La recente sconfitta per 1-2 maturata lo scorso 26 ottobre sul caldissimo campo del Galatasaray, in uno dei tanti e infuocati derby di İstanbul della Süper Lig, è costata carissima a İsmail Kartal, esonerato ufficialmente dalla guida tecnica del Fenerbahçe. In questi giorni la squadra gialloblù era stata affidata ad interim al suo vice, l'ex attaccante olandese Dirk Kuyt, il quale però ha debuttato con un altro pesante K.O. interno per 1-2 contro il Göztepe, accelerando le grandi manovre della dirigenza turca.

Fenerbahçe, scelto Sérgio Conceição: l'ex Milan riparte da Istanbul

Il vulcanico Presidente del Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, ha deciso di rompere gli indugi e cambiare radicalmente rotta. Secondo le ultimissime indiscrezioni di calciomercato in arrivo direttamente dalla Turchia, nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo allenatore: si tratta del portoghese, fortemente desideroso di riscatto dopo l'ultima avventura non propriamente edificante alla guida dell'Al-Ittihad nella Saudi Pro League araba.

Tra le parti manca ormai soltanto il sigillo dell'ufficialità, che potrebbe arrivare già nella giornata odierna. Resta da capire se Conceição riuscirà a accomodarsi sulla panchina gialloblù già domani pomeriggio, sul prato dello stadio 'Şükrü Saracoğlu', per il proibitivo match della quarta giornata della League Phase di Champions League contro il Liverpool, o se debutterà direttamente nel weekend in campionato, nella trasferta contro il Çorum.

La carriera di Conceição: i trionfi al Porto e le ombre a San Siro

Da calciatore, Sérgio Conceição ha vissuto i suoi anni d'oro nella Serie A italiana, brillando intensamente con le maglie di Lazio e Parma, e lasciando un ricordo decisamente più sbiadito nell'Inter. Da allenatore, invece, ha scritto la storia recente del Porto, club con cui ha conquistato ben 11 trofei in 7 stagioni dal 2017 al 2024. Al contrario, la sua parentesi sulla panchina del Milan non è stata altrettanto fortunata e ha lasciato più di un rimpianto nel cuore della tifoseria.

Nominato tecnico del Diavolo il 30 dicembre 2024 per sostituire il connazionale Paulo Fonseca, Conceição aveva iniziato la sua avventura a Milano sotto i migliori auspici, conquistando la Supercoppa Italiana nel gennaio 2025 grazie ai successi contro la Juventus in semifinale (2-1) e contro l'Inter in finale (3-2) nella Final Four di Riyadh. Successivamente, però, il giocattolo si è rotto.

Dall'ottavo posto con i rossoneri alla nuova sfida con Škriniar

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Quella stagione rossonera si concluse infatti nel peggiore dei modi: un anonimo ottavo posto finale in campionato, che ha estromesso il Milan da ogni competizione europea, e la dolorosa sconfitta per 0-1 nella finale di Coppa Italia a Roma contro il Bologna. Un epilogo amaro che ne sancì la mancata riconferma a Milanello.Ora, dopo un lungo girovagare, il tecnico portoghese sbarca sulla sponda gialloblù di İstanbul. Il suo compito primario sarà quello di risollevare immediatamente le sorti e il morale di uno spogliatoio di stelle, a partire dalla difesa, dove ritroverà - nel ruolo di capitano della squadra - una vecchia conoscenza del calcio milanese: Milan Škriniar, ex centrale dell'Inter. Con un roster che può annoverare anche gente come Mattéo Guendouzi, N'Golo Kanté e Romelu Lukaku avrà modo per far bene e risalire la china.