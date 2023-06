Pirlo ha battuto la concorrenza di Fabio Grosso e Francesco Farioli. Resta, ora, da risolvere il modo del nuovo direttore sportivo in casa blucerchiata. Si parla della possibile riconferma di Mattia Baldini (in scadenza a fine giugno) o dell’arrivo di Matteo Tognozzi. Milan, sei nomi per il ruolo di bomber >>>