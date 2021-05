Salernitana in Serie A: Lotito costretto a cedere il club | News

La Salernitana, dopo 22 anni, ritorna in Serie A dopo aver battuto 0-3 il Pescara. Ora Lotito sarà costretto a cedere la società

Il sogno della Salernitana si è avverato. Dopo 22 anni, infatti, torna in Serie A. Un'altra impresa per il tecnico Fabrizio Castori, che colleziona la seconda promozione nella massima serie dopo quella con il Carpi nel 2015. Battuto nella giornata di oggi il Pescara 0-3 grazie alle reti di Anderson, Casasola e Tutino. Grande festa per i campani, anche se il presidente Claudio Lotito sarà costretto a cedere la società.