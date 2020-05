Ripresa Serie A – Date ed orari del campionato in estate

SERIE A NEWS – Dopo le incertezze delle settimane passate, in questi giorni il destino della Serie A è più chiaro: si ripartirà. Restano da stabilire le date e gli orari delle partite. Ricordiamo che per portare a termine la stagione calcistica italiana, mancano 127 partite (124 di campionato e 3 di Coppa Italia.

L’edizione odierna di Repubblica riferisce che i club stanno vagliando 2 ipotesi di calendario. In attesa del via libera del Governo, la Serie A pensa di ripartire con i recuperi della 25esima giornata il 13 e 14 giugno, lasciando spazio alle partite che mancano di Coppa Italia a fine luglio, con la finale in gara secca che potrebbe disputarsi il 2 agosto. La seconda ipotesi invece è quella di far disputare nei giorni del 13 e 14 giugno le 2 semifinali di Coppa Italia che mancano e di ripartire con i recuperi della 25 giornata di Serie A il 16 e il 17 giugno. In ogni caso la linea da tenere per il campionato è quella di far giocare prima i recuperi e poi riprendere il flusso delle giornate ripartendo dalla 27esima.

Per quel che riguarda gli orari dei match invece, la prima soluzione prevedeva tre diverse finestre: 16.30, 18.45 e 21.00. Ora invece prende quota l’ipotesi di spostare di 30 minuti gli orari. Dunque, alla ripresa potremmo avere partite alle 17.00, 19.15 e 21.30. Venerdì l’assemblea di Lega si riunirà, e dopo il vertice con il ministro Vincenzo Spadafora, comunicherà il calendario definitivo. Ancora un paio di giorni 2 sapremo tutto.

Nel frattempo il Milan continua il lavoro dentro e fuori dal campo. Dal punto di vista medico, sono arrivati tutti gli esiti dei tamponi, compreso quello di Franck Kessie tornato a Milano per ultimo. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>

