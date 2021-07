Riapertura stadi, Vezzali: “Ho chiesto il 75% della capienza all’aperto”

La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha twittato a proposito della riapertura degli stadi nella prossima stagione

La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha twittato a proposito della riapertura degli stadi nella prossima stagione. L'ex schermitrice italiana ha postato il messaggio poco prima di imbarcarsi per il Giappone, dove oggi è prevista la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici: "Capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gialla, aumentare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso. È questo ciò che ho chiesto alla cabina di regia prima di partire per Tokyo2020. Sono comunque consapevole della esigenza di mantenere alta la soglia di prudenza e di cautela".