Real Madrid, Florentino Pérez rieletto Presidente: è il sesto mandato

Florentino Pérez eletto nuovamente Presidente del Real Madrid. Vuole portare Erling Haaland e Kylian Mbappé alla 'Casa Blanca'

Il Real Madrid ha annunciato che Florentino Pérez rimarrà Presidente dei 'Blancos' fino al 2025. Nessun pretendente si è presentato per sfidarlo. Per lui è il sesto mandato da numero uno delle 'Merengues'. In questo periodo, lungo un arco temporale di quasi 18 anni suddiviso in due precise epoche (2000-2006 e 2009-2021), ha festeggiato le 1000 partite alla guida del Real Madrid.