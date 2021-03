Rangnick prossimo allenatore della Germania? Fu vicinissimo al Milan

Rangnick candidato alla panchina tedesca

Un tormentone iniziato a fine 2019 e terminato dopo diversi mesi con un nulla di fatto. Ivan Gazidis aveva scelto Ralf Rangnick come nuovo allenatore del Milan prima di fare un passo indietro e confermare Stefano Pioli. Dopo questa possibilità, eccone un’altra per l’ex dirigente del Lipsia, che potrebbe sedersi sulla panchina della nazionale tedesca. Come riferisce la ‘BILD’, infatti, Rangnick è uno dei candidati forti insieme ad Hansi Flick e Jurgen Klopp. Joachim Löw, infatti, ha deciso di lasciare l’incarico dopo la fine degli Europei previsti per giugno. Intanto domani è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese.