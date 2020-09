Qualificazioni Europeo U21, Svezia-Italia 3-0: 90 minuti per Gabbia

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Pomeriggio fortunato per la Nazionale Under 21 guidata da Paolo Nicolato, che perde in modo netto contro la Svezia per 3-0. Per gli scandinavi in rete Almqvist (doppietta) e Henriksson. Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha giocato per tutti i 90 minuti. Attenzione adesso alla classifica, con gli azzurrini secondi in classifica, ma che si devono guardare dall’Islanda, dietro di una sola lunghezza. Eccola nel dettaglio:

Irlanda 16 (7 gare giocate), Italia 13 (6), Islanda 12 (6), Svezia 9 (6), Armenia 3 (7), Lussemburgo 3 (6)

SECONDO PORTIERE MILAN: INCONTRO A CASA MILAN NEL POMERIGGIO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>